İnşaatta iskele devrildi; dekorasyon ustası yaralandı

05.03.2020 17:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 17:20

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, çalıştığı inşaatın 3'üncü katındaki iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katttaki balkona düşen dekorasyon ustası Mehmet Güner (26), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle'deki 7 katlı inşaatın 3'üncü katında meydana geldi. Dış cephe dekorasyon işinde çalışan işçilerden Mehmet Güner, iskelenin devrilmesi sonucu bir alt katın balkonuna düştü. Yaklaşık 2, 5 metre yükseklikten düşen Güner, yaralandı. Sesi duyan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Güner, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Güner'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: DHA