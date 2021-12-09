İNŞAATTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI - Haberler
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İNŞAATTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da inşaatta çalışan işçi elindeki demirlerin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapıldı.

BURDUR (DHA) - Burdur'da inşaatta çalışan İşçi elindeki demirlerin elektrik hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Emek mahallesinde Ergenekon Caddesi'ndeki 4 katlı inşaatta çalışan Abdülbaki A.'nın (48) son kata çektiği demir elektrik hatlarına temas etti. Akıma kapılan işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Abdülkadir A.'yı Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı işçinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı.

İNŞAATTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

İNŞAATTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

İNŞAATTA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İŞÇİ YARALANDI

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