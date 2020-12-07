İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu
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İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu

07.12.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:15

Adana'da inşaat işiyle uğraşan şahıs, evinin banyosunda ölü bulundu. Şahsın yaptığı inşaatın ilçe belediyesince ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlenmesi üzerine bunalıma girdiği öne sürülürken, bir arkadaşı "İnşaatı neredeyse tamamlamıştı, bunun bedelini kim ödeyecek?" ifadelerinde bulundu.

Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kentte yap-sat inşaat işiyle uğraşan Bahattin K.'nin ailesi, banyo kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kırarak içeri giren aile, Bahattin K.'yi kanlar içinde yatarken buldu.

POMPALI TÜFEK BULUNDU

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Bahattin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Bahattin K.'nin yanında pompalı tüfek olduğunu gördü. Polisin yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu

"BUNUN VEBALİNİ KİM ÖDEYECEK?"

İddiaya göre, Bahattin K.'nin, Belediye Evleri Mahallesi'nde yaptığı depolardan oluşan inşaatının, ilçe belediyesince mühürlenmesi sonucu bunalıma girdiği öğrenildi. Bahattin K.'nin arkadaşı Emrah D., "Buradaki inşaatı neredeyse tamamlanmıştı. Sonra belediye gelip, şikayet olduğunu söyleyerek inşaatı durdurup, mühürledi. Beni 3-4 kez arayıp, 'Bu işi nasıl çözeceğiz?' diye sordu. Bunalımdaydı. Bunun vebalini kim ödeyecek" diye konuştu.

MÜHÜR VAR

Öte yandan ilçe belediyesince Bahattin K.'nin inşaatına asılan mühürde, "3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince ruhsat hilafı ruhsatsız olarak yaptırdığınız inşaat, belediye tarafından mühürlenerek durdurulmuştur" ifadesinin olduğu görüldü.

İnşaatı mühürlendi, evinin banyosunda ölü bulundu
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rüşan Anıl ATAR

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