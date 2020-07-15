İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
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İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar

İZMİT'te bir iş merkezi inşaatının etrafını paravan ile kapatan müteahhit firma, vatandaşların inşaatı rahatça izleyebilmesi için paravan üzerine televizyon şeklinde şantiye izleme alanları oluşturdu.

İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
15.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:57
İZMİT'te bir iş merkezi inşaatının etrafını paravan ile kapatan müteahhit firma, vatandaşların inşaatı rahatça izleyebilmesi için paravan üzerine televizyon şeklinde şantiye izleme alanları oluşturdu.

İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlarla kapatıldı. Müteahhit firma, paravan üzerine televizyon figürleri yerleştirerek, şantiye izleme alanları oluşturdu. Meraklı vatandaşlar paravanın yanına gelerek bu alanlardan şantiyede devam eden çalışmaları izleyebiliyor.

İnşaata bakan Ahmet Gün, "Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor insanlarda, seyrediyorlar. Ben kendim de endüstriyel makinaları izlemeyi çok seviyorum açıkçası. İlk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Orayı televizyon gibi yapmışlar. Çok esprili olmuş. Aslında tüm şantiyelere böyle yapabilirler. Bu tip şantiyeler, iş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilebilir" dedi.Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiği için baktığını söyleyen Göksel Tamer, "Türk toplumu olarak biz inşaat izlemeyi seviyoruz. Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiğimiz için, bize televizyon gibi bir şey açmışlar. Güzel, hoş olmuş. Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var. Meraktan bakıyoruz." diye konuştu.

- İzmitkocaeli

Kaynak: DHA

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