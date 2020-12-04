İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar
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İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar

04.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:51
İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir iş yerinin deposundan televizyon ve bilgisayar çalan 2 kişi, inşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, bir iş yerinin deposundan televizyon ve bilgisayar çalan 2 kişi, inşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandı.

Adapazarı'nda, bir iş yerinin deposuna giren iki kişi bilgisayar ve televizyon çaldı. Şikayet üzerine çalışma yapan polis, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelilerin birçok suçtan kaydı bulunan S.Ö. (37) ile B.Ö. (31) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Adapazarı'nda bir inşaat alanından çaldıkları iş makinesi kırıcısını motosiklete yükledikleri sırada yakalandı. Polis, çalınan bilgisayar ve televizyona ele koyarken, hırsızlık mallarını satın alan kişi hakkında da işlem başlattı. El konulan malzemeler sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan S.Ö. ve B.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- Sakarya
İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar
İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar
İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar
İnşaat sahasından hırsızlık yaparken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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