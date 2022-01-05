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İnşaat önünde erkek cesedi bulundu

İnşaat önünde erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, Ahmet İnci'nin (25) cansız bedeni, inşaat halindeki binanın önünde bulundu.

NİĞDE'de, Ahmet İnci'nin (25) cansız bedeni, inşaat halindeki binanın önünde bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

İlhanlı Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın önünde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yerde yatan Ahmet İnci'nin öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi olmayan İnci'nin ölüm nedeninin tespiti için cesedi otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İnşaat önünde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

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