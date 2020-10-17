İnşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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İnşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

17.10.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:51

Pendik'te yaklaşık 34 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Pendik'te yaklaşık 34 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanlarında 6 farklı olayda yaklaşık 34 bin lira değerinde demir ve merdiven çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipleri yaşı küçük şüpheli Ö.E. ile U.Ş'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde çaldıkları malzemeleri sattıkları öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.E. serbest bırakılırken, U.Ş'ye adli kontrol hükümleri uygulandı.

İnşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
İnşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
İnşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
İnşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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