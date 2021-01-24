İnşaat hırsızlarını jandarma yakaladı
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İnşaat hırsızlarını jandarma yakaladı

24.01.2021 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:26
İnşaat hırsızlarını jandarma yakaladı

İzmir Güzelbahçe'de inşaattan hırsızlık yapıp plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir Güzelbahçe'de inşaattan hırsızlık yapıp plakasız araçla başka bir araca çarparak kaçan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

23 Ocak tarihinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ihbar hattına, Güzelbahçe ilçesi Yelki Mahallesinde inşaattan hırsızlık gerçekleştiği bilgisi geldi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yaptıkları araştırmalarda hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin kırımızı renkli plakasız bir araçla bölgeden kaçtıklarını, kaçrken ise bölgede bulunan başka bir araca çarptıklarını belirledi. Hırsızların kaçtığı istikametteki kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri C.E ve N.C isimli iki kişiyi Güzelbahçe ilçe merkezinde yakaladı. Yakalanan zanlıların farklı tarihlerde Güzelbahçe ilçesinde 3 ayrı mahallede 4 farklı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi. İki zanlının çaldığı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, C.E ve N.C çıkarıldıkları İzmir 5. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Şakran Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.


İnşaat hırsızlarını jandarma yakaladı
İnşaat hırsızlarını jandarma yakaladı
İnşaat hırsızlarını jandarma yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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