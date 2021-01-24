İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası
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İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası

24.01.2021 18:08 | Son Güncelleme: 24.01.2021 18:12
İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresindeki Türk bayrağının çalındığı iddiası üzerine polis, çalışma başlattı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresindeki Türk bayrağının çalındığı iddiası üzerine polis, çalışma başlattı.

İlçeye bağlı İncilli Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehitler Camii'nin minaresindeki Türk bayrağının dün gece saatlerinde 2 kişi tarafından çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese gelen ekiplerce yapılan aramada kimseye rastlanmazken, olayı gören ve polislere ihbarda bulunan Metin Cansız, "İki kişilerdi. Tahmini olarak ikisi de 20 yaşlarındaydı. Bayrağı oradan aldılar, ben çıktım bağırdım ve polisi aradım" dedi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası
İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası
İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası
İnşaat halindeki camiden bayrağın çalındığı iddiası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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