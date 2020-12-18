İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi
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İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi

18.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:27
İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi

Manavgat ilçesinde inşaattan köşebent demiri çalan 2 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Manavgat ilçesinde inşaattan köşebent demiri çalan 2 kişi Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler, güvenlik kamerasından belirledikleri hırsızları, olayda kullanılan araçla birlikte gele geçirdi. Hasan G. ve Bülent Y. isimli şüpheliler, çaldıkları demirlerin yarısını hurdacıya sattıklarını söylerken, kalan demirler sahibine teslim edildi.

Olay dün Örnek Mahallesi 1553 sokak üzerinde Süleyman Yıldırım'a ait inşaatta yaşandı. Araçla inşaata gelen 2 kişi 15 dakika içerisinde inşaatın zemin katında bulunan yaklaşık 5 bin TL değerinde 1,2 metre uzunluğundaki 42 adet köşebent demirinden 40 tanesini araca yükleyerek olay yerinden ayrıldı.

İş yeri sahibinin şikayeti sonrası olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Güvenlik kameralarından iş yerine gelen aracı belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri 1 gün bile geçmeden şüphelileri olayda kullandıkları araçla birlikte yakaladı.Şahısların kullandıkları araçta, inşaattan çalınan demirlerden 20 tanesi ele geçirildi. Hasan G. ve Bülent Y. isimli şüpheliler, çaldıkları demirlerin yarısını 400 TL karşılığında hurdacıya sattıklarını söylerken, ele geçirilen 20 köşebent demiri sahibine teslim edildi.

Hasan G. ve Bülent Y. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi
İnşaat demiri hırsızları bir gün kaçabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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