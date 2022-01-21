İNŞAAT ÇALIŞMASI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI OLUNCA EVİ MÜHÜRLENDİ

BAŞİSKELE, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, inşaat çalışması sırasında toprak kayması yaşanırken, Ahmet Tekneci'ye ait evinin bahçe duvarı yıkıldı. Tekneci'ye ait ev ve inşaat mühürlendi. Ahmet Tekneci her geçen gün evinin kaydığını, yakınlarının yanında kaldığını söyledi.

Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Tuncay Sokak'ta, Ahmet Tekneci'ye ait dubleks evin yanında geçen hafta ev inşaatı başladı. İş makinesi çalışma yaptığı sırada toprak kayması sonucu Tekneci'ye ait evin bahçe duvarı çöktü. Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik nedeniyle hem inşaatı hem de Tekneci'ye ait evi mühürledi. Yakınlarında kalan Tekneci, her geçen gün evinin kaydığını söyledi. Evini 2020 yılının Şubat ayında satın aldığını ifade eden Tekneci, "Yan tarafta yapılan inşaat yüzünden bizim bahçe duvarımız çöktü ve ardından toprak kaydı. Şu an git gide evim kayıyor. Bilirkişi ve gelen diğer kurumlar hep inşaatı suçlayıcı ifadeler kullandı. Müteahhit prosedüre uygun bir çevre güvenliği almadan temele çok dipten girdiği için duvarım yıkılmış. İlgili kurumlara başvurdum" dedi.

'MÜTEAHHİT SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR'

İnşaatı yapan müteahhidin suçlamaları kabul etmediğini belirten Tekneci, "İnşaatı mühürlediler, yapımı durdu. Fakat olan benim evime oldu. Hava şartlarından dolayı toprak gün geçtikçe daha çok aşağı iniyor, benim evim şu an çökmek üzere. İnşaatı yapan müteahhit, 'Benlik bir sorun yok, evi yapan kişiden dolayı duvar çöktü' diyor. Fakat biz evde testler yapmıştık, gelen testler sonucunda betonun sağlam olduğunu öğrendik. Müteahhit bizim evi yaparken düzgün bir malzeme kullanmış. Buradaki tek sorun yan taraftaki inşaatı yapan müteahhit, normalde 3 metre boşluk bırakması lazımmış fakat onu yapmadı ve dipten girdi. Böylece benim duvarım çöktü. Müteahhit suçlamaları kabul etmiyor. Belediye ekipleri hem inşaatı hem de benim evimi mühürledi. Şu an ne buradaki insan inşaatına devam edebiliyor ne de ben evime girebiliyorum" diye konuştu.