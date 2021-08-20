İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı

İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü İlçesi Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2'nci etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

Eskişehir İnönü İlçesi Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2'nci etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarında sona gelindi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından birinci etabı 2020'de tamamlanan Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun ikinci etabı olan Seranit Seramik Fabrikası önünden Kütahya karayoluna bağlanan 2 bin metrelik bağlantı yolundaki sona yaklaşılan sıcak asfalt yol yapım çalışmalarını İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgili personelden bilgi aldı. İlçe genelinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren İnönü Belediyesi, Yukarı Ilıca Havuzlar yolunun 2. etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını duyurdu.

İlçe sakinleri ise yolun ikinci etabındaki sıcak asfalt yol yapım çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Bozkurt ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı
İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı
İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı
İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kerem Ali Sürekli
Magazin Alişan Tarkan Kibariye Düm Tek Tek
Spor Muslera Mustafa Er Mert Günok Arda Turan Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnönü'nün o bölgesinde sıcak asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:40:44. #1.14#

title