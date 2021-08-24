İnönü Belediyesi'nden bir yeni proje daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnönü Belediyesi'nden bir yeni proje daha

İnönü Belediyesi'nden bir yeni proje daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İnönü Belediyesi ilçeye yeni havuz tesisini kazandırmak için düğmeye bastı.

İnönü Belediyesi ilçeye yeni havuz tesisini kazandırmak için düğmeye bastı.

İnönü İlçesinin sembol ve uğrak noktalarından biri olan Yukarı Ilıca Havuz Tesisleri için hazırlanan proje İnönü Belediye Başkanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Yukarı Ilıca Havuz Tesisleri için 09 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile yeni modern görünümüne kavuşacak havuz tesislerinde çalışmalar bitiminde 1 adet yarı olimpik havuz, 1 adet çocuk havuzu, kafeterya, soyunma odaları, kamelya, piknik alanları, halı yıkama yeri, mesire ve çocuk oyun alanları ile birlikte otoparkta bulunacak. Yaz-kış 26 derece sabit doğal kaynak şifalı suya sahip Yukarı Ilıca Havuz Tesis projesi için İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçe ve bölge halkı tarafından yoğun talep gören tesislerinin ve mesire alanlarının yeni modern görünümüyle ilçe halkına hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu.

İnönü Belediye Başkanlığının Yukarı Ilıca Havuz Tesis projesi ve ilçe genelindeki çalışmalarından memnuniyet duyan ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü Belediyesi'nden bir yeni proje daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Burak Özçivit Merve Boluğur Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ali Koç Arda Güler Ozan Tufan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnönü Belediyesi'nden bir yeni proje daha - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 11:21:09. #1.14#

title