-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda
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-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

13.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:51

-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda İngiltere'de yüzlerce kişi, polis memuru tarafından öldürülen Sarah Everard için sokaklara dökülerek, korona virüs kısıtlamalarına rağmen anma töreni düzenledi.

-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

LONDRA (İHA)- İngiltere'de yüzlerce kişi, polis memuru tarafından öldürülen Sarah Everard için sokaklara dökülerek, korona virüs kısıtlamalarına rağmen anma töreni düzenledi. Düzenlenen törende, protestocular kadın cinayetlerine son verilmesi için çağrıda bulunurken, 6 kişi gözaltına alındı.

-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda
-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda
-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda
-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS DALGIÇ

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