-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

-İngilterede yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda İngiltere'de yüzlerce kişi, polis memuru tarafından öldürülen Sarah Everard için sokaklara dökülerek, korona virüs kısıtlamalarına rağmen anma töreni düzenledi.