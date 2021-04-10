İngiltere'yi sarsan iddia: Prens Philip korona aşısından mı öldü?

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümünün ardından ülkede çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan vatandaşlar, Philip'in koronavirüs aşısı yüzünden ölüp ölmediğine yönelik otopsi yapılmasını istedi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetmesi İngiliz halkını yasa boğdu. Prens Philip'in ölüm haberini alan İngiliz halkı Buckingham Sarayı'nın önünde toplandı. Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen yasaklara uymayan halk, sarayın kapısı dahil birkaç noktaya çiçek bıraktı.

ÖLÜMÜ AŞIYLA BAĞLANTILI İDDİASI

Ayrıca Prens Philip'in ölümüyle birlikte ülkede çeşitli iddialarda ortaya atıldı. Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan kalabalığın arasındaki bir kişi, Prens Philip'in hayatını kaybetmesi ile koronavirüs aşısı arasında bir bağlantı olabileceğini iddia etti.

"BİR SÜRE ÖNCE AŞI OLMUŞLARDI"

İsmini Heiko Khoo olarak açıklayan adam, "Birkaç ay sonra aşı olmalıyız ama hangi aşıyı olacağımızı bilmiyoruz. AstraZeneca aşısı mı olacağız? Bu aşı sağlığımıza zarar verecek mi ya da herhangi bir soruna yol açacak mı bilmiyoruz. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip bir süre önce aşı olmuştu. Prens Philip'in ölümünün aşıdan kaynaklı olup olmadığını bilmeye ihtiyacımız var. Aşı olanlar arasında hayatını kaybedenler oldu. Ölümlerin aşıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını yalnızca otopsi ile öğrenebiliriz" ifadelerini kullandı.

CENAZE TÖRENİ 17 NİSAN'DA

Prens Philip için 17 Nisan'da Windsor'daki St George Şapeli'nde düzenlenecek cenaze töreninin koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uygun olarak yapılacağı açıklandı. Prens Philip'in daha sonra Windsor Kalesi arazisindeki Frogmore Bahçeleri'ne gömülmesi bekleniyor.

28 GÜN HASTANEDE KALDI

Prens Philip, 16 Şubat'ta "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesi'ne kaldırılmış ancak 1 Mart'ta ambulansla St Bartholomew Hastanesi'ne nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi'ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburgh Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu.