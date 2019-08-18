İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, ABD'nin İran tankerine el koyma talebini reddetti

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, ABD'nin İran tankerine el koyma talebini reddetti

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran tankeri Grace 1'e Suriye ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle el koyma talebini reddetti.

18.08.2019 18:59
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, ABD'nin İran tankerine el koyma talebini reddetti

Cebelitarık, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran tankeri Grace 1'e 'Suriye ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle' el koyma talebini reddetti.

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, temmuz ayında alıkonulan ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakılan petrol tankeri hakkında ABD Adalet Bakalığı'nın yakalama kararı uyarınca el konulması talebini, Avrupa Birliği (AB) yasalarına tabi olduğunu belirterek kabul etmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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