İngiltere veliaht Prensi William 38'inci doğum gününü kutladı İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, bugün 38 yaşına girdi.

İngiltere tahtının gelecekteki kralı Prens William, bugün 38 yaşına girdi. Prens William'ın doğum günü için babası Prens Charles, ikilinin fotoğrafını yayınlayarak oğlunun doğum günü kutladı. İngiltere tahtının varisi veliaht Prens William, 21 Haziran 1982 yılında dünyaya geldi. Hem babalar gününü hem de doğum gününü kutlayan Prens William'a kraliyet ailesinden tebrik yağdı.

Kaynak: DHA