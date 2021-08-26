İngiltere Savunma Bakanlığından Kabil'de havaalanı bölgesindeki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
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İngiltere Savunma Bakanlığından Kabil'de havaalanı bölgesindeki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması

İngiltere Savunma Bakanlığından Kabil'de havaalanı bölgesindeki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede meydana gelen patlamaya ilişkin, "Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlığın basın ofisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kabil'de neler olduğunu ve bunun devam eden tahliye çabalarına etkisini belirlemek için acilen çalışıyoruz. Öncelikli endişemiz, personelimizin, İngiliz vatandaşlarının ve Afganistan vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ediyor. Bu olaya acil yanıt vermek için ABD ve diğer NATO müttefiklerimizle operasyonel düzeyde yakın temas halindeyiz."

Kabil'de havaalanı bölgesinde patlama meydana geldi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede bir patlama meydana geldi.

AA muhabiri, Kabil Havaalanı bölgesinde bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi.

Patlama ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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