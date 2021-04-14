İngiltere Kraliçesi, eşi Prens Philip'in ölümünün ardından ilk kraliyet görevini yerine getirdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Prens Philip'in hayatını kaybetmesinin ardından ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 9 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 2 haftalık yas devam ederken, Kraliçe ilk şahsi kraliyet görevini yerine getirdi. Kraliçe II. Elizabeth, İngiltere Kraliyet Ailesi'ne bağlı üst düzey görevlilerinden biri olan ve Lord Chamberlain sıfatıyla görev yapan Earl Peel'in emekliliği için Windsor Kalesi'nde dün düzenlenen törene ev sahipliği yaptı.

İsmi açıklanmayan bir kraliyet yetkilisi, Kraliyet Ailesi'nin "koşullara uygun görevler üstlenmeye" devam edeceklerini söyledi.

Öte yandan, 14 yıldan fazla süredir Lord Chamberlain olarak görev yapan Earl Peel, geçtiğimiz yıl emekli olacağını açıklamıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı