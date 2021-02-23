İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
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İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

23.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:35
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Prens Philip'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in enfeksiyon kaptığı ve hastanede kalmaya devam edeceği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in enfeksiyon kaptığı ve hastanede kalmaya devam edeceği açıklandı.

İngiltere'de Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta rahatsızlandığı gerekçesiyle hastaneye kaldırılan Prens Philip'in enfeksiyon kaptığı ve bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı belirtildi. Prens Philip, 16 Şubat'ta hastaneye kaldırılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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