İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip, başka bir hastaneye nakledildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip, başka bir hastaneye nakledildi

01.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:49
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip, başka bir hastaneye nakledildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in kalp rahatsızlığı ile ilgili testlerinin yapılması için başkent Londra'nın merkezinde bulunan başka bir hastaneye nakledildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in kalp rahatsızlığı ile ilgili testlerinin yapılması için başkent Londra'nın merkezinde bulunan başka bir hastaneye nakledildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in (94) eşi Edinburgh Dükü Prens Philip (99) kalp rahatsızlığı ile ilgili testlerinin yapılması için başkent Londra'nın merkezinde bulunan başka bir hastaneye nakledildi. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Dük, (Prens Philip) rahat ve tedaviye yanıt veriyor ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalması bekleniyor" denildi. Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 


- İngiltere

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi Philip, başka bir hastaneye nakledildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 16:49:33. #1.15#
title