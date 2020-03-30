İngiltere istihbarat teşkilatı MI5'e yeni başkan atandı İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'in yeni başkanı Ken McCallum oldu.

İngiltere iç istihbarat teşkilatı MI5'in yeni başkanı Ken McCallum oldu.

İçişleri Bakanı Priti Patel, nisanda emekliye ayrılacak olan Andrew Parker'ın yerine Ken McCallum'ın getirildiğini duyurdu.

25 yıldır MI5'te görev yapan McCallum, kurumdaki ilk 10 yılını Kuzey İrlanda'ya odaklanarak geçirdi.

McCallum, dini aşırıcılıkla mücadele, siber güvenlik ve 2012 Londra Olimpiyatları'nın güvenliğinin sağlanmasında görev aldı.

Yeni istihbarat şefi, İngiltere'nin Rusya'yı suçladığı ve 2018'de yaşanan eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızına yönelik kimyasal saldırının faillerinin bulunması çalışmalarına liderlik ederek takdir topladı.

1909'da Almanya'nın casusluk faaliyetlerine karşı koymak amacıyla kurulan MI5'in şu andaki asıl görevi, uluslararası terörizmle mücadele olarak biliniyor. MI5, aynı zamanda karşı casusluk örgütü olarak da görev yapıyor.

Kaynak: AA