İngiltere: İran'la nükleer müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere: İran'la nükleer müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor

İngiltere: İran'la nükleer müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran'la sürdürülen nükleer müzakerelerin "tehlikeli bir çıkmaza girdiğini" söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran'la sürdürülen nükleer müzakerelerin "tehlikeli bir çıkmaza girdiğini" söyledi.

Truss, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, müzakerelerde ilerlemenin yeterince hızlı olmadığını belirtti.

İngiltere'nin müttefikleriyle yakın şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydeden Truss, "Ancak müzakereler tehlikeli bir çıkmaza giriyor. İran, şimdi bir anlaşma yapma veya bunun çöküşünden sorumlu olma arasında seçim yapmalı." dedi.

İngiliz Dışişleri Bakanı, nükleer anlaşmanın çökmesi durumunda, tüm seçeneklerin masada olacağını kaydetti.

İran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak amacıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakere yürütüyor.

ABD ise görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

Mevlüt Çavuşoğlu, Avam Kamarası, England, İran, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title