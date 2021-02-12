İngiltere eski başbakanı Tony Blair'in milyoner oğlu, işsizliğe karşı savaşacak

İngiltere eski başbakanı ve İşçi Partisi eski lideri Tony Blair'in milyoner oğlu Euan Blair, işsiz gençleri çıraklık eğitimlerini denemeye teşvik etmek için yine kendisi gibi milyoner olan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile ortak çalışma yapacak.

İngiltere eski başbakanı ve İşçi Partisi eski lideri Tony Blair'in milyoner oğlu Euan Blair, işsiz gençleri çıraklık eğitimlerini denemeye teşvik etmek için yine kendisi gibi milyoner olan Maliye Bakanı Rishi Sunak ile ortak çalışma yapacak.

Tony Blair'in girişimci oğlu Euan, bugün işsiz gençleri çıraklık eğitimi alarak iş sahibi olmaya teşvik etmek için Maliye Bakanı Rishi Sunak ile 'İşler için Plan' programında çalışacak. Euan Blair, 70 milyon sterlinlik hisseye sahip olduğu Multiverse'nin CEO'su olarak görev yaparken, Bakan Sunak ise Hintli bir teknoloji milyarderinin kızıyla evlenen eski bankacı olarak biliniyor.Hükümetin üniversiteye gidemeyen işsiz gençlere farklı alternatifler sunmak için başlayan 'İşler için Plan' programında aktif çalışacak olan Euan Blair, Bakan Sunak ile birlikte sosyal medyadan canlı yayına katıldı. Blair'in Multiverse firması, gençlere üniversite dışı kariyer yolları sunan bir firma olarak faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı