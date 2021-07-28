İngiltere'den Kenya'ya 817 bin doz Covid-19 aşısı
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İngiltere'den Kenya'ya 817 bin doz Covid-19 aşısı

İngiltere'den Kenya'ya 817 bin doz Covid-19 aşısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İngiltere hükümeti, Kenya'nın Covid-19 ile mücadelesine destek vermek amacıyla 817 bin doz AstraZeneca aşısının gönderileceğini duyurdu.

İngiltere hükümeti, Kenya'nın Covid-19 ile mücadelesine destek vermek amacıyla 817 bin doz AstraZeneca aşısının gönderileceğini duyurdu.

İngiltere hükümeti, Afrika ülkelerindeki Covid-19 mücadelesine destek vermek ve aşı kıtlığına çözüm sağlamak için Kenya'ya 817 bin doz AstraZeneca aşısının gönderileceğini duyurdu. Hükümet, bağışlanacak olan aşıların ilk 400 bin dozunun bu hafta gönderileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Kenya'nın salgın ile mücadelesini desteklediğini belirterek, bugün Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile Chequers'te görüşeceğini açıkladı. Johnson, İngiltere ve Kenya'nın uzun ve zengin bir tarihi paylaştığını, ancak iki ülke arasındaki ilişkinin geleceğe odaklandığını söyledi. "İklim değişikliği ve kız çocuklarının okula gönderilmesi konularında İngiltere ve Kenya daha güvenli bir dünya sunmak için el ele çalışıyor" ifadelerini kullanan Johnson, "Bu gündemi ilerletmek için bugün Başkan Kenyatta'yı karşılamayı ve yarın Londra'daki Küresel Eğitim Zirvesi'nde ekonomik fonları toplamak için güçlerimizi birleştirmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Hükümet kaynakları Johnson ve Kenyatta'nın ticaret, savunma, kalkınma, Covid-19'a karşı küresel mücadele ve iki ülke arasındaki iş bağlantılarını artırmak gibi konularda görüşeceklerini aktardı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın, yarın İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ile de görüşeceği belirtildi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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