İngiltere'den çarpıcı araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak

İngiltere'de ilk olarak Hindistan'da görülen ve şu anda dünyadaki baskın tür olan Delta varyantını inceleyen ekip raporunu sundu. İngiliz hükümetine tavsiyelerde bulunan bilim danışmanları tarafından hazırlanan raporda aşıların önemini gözler önüne seren bilgiler yer aldı.

AŞI OLMADAN DELTA VARYANTINDAN KORUNMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

Raporda aşı olmayan herkesin Delta'ya yakalanacağının altı çizildi ve "Delta aşı olmayan herkesi avlayacak" ifadesi yer aldı. Delta'nın ilk virüse oranla daha bulaşıcı olduğuna dikkat çeken raporda çift aşı olmadan Delta'dan korunmanın neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

BIONTECH AŞISI DELTA'YA KARŞI ETKİLİ

İngiliz bilim insanları Türkiye'de de kullanılan Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı etkisini açıkladı. 20 bine yakın kişiden alınan verilerin incelenmesi ile elde edilen sonuçlara göre, iki doz Pfizer aşısı Delta varyantından kaynaklanan semptomatik hastalıkları önlemede yüzde 88 etkili.

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