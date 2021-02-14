İngiltere'de yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi
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İngiltere'de yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi

14.02.2021 14:04 | Son Güncelleme: 14.02.2021 14:17
İngiltere'de yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi

İngiltere'de yoğun kar yağışı ve eksi 20 derece ortalama sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İngiltere'de yoğun kar yağışı ve eksi 20 derece ortalama sıcaklıklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yetkililer, sürücüleri kar yağışı ve donma tehlikesine karşı uyarırken, Fife kentinde yokuşu çıkamayan bir TIR'ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi. 

İngiltere bugün 11 yılın en soğuk günlerini yaşarken, ülkenin kuzeyi İskoçya bölgesinde donma ve yoğun kar trafiği olumsuz etkiledi. İskoçya'nın Fife kentinde bir kadın, kar nedeniyle yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışırken görüntülendi.


İngiltere'de yokuşu çıkamayan TIR'ı ittirmeye çalışan kadın görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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