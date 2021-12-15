İngiltere'de yıllık enflasyon, yüzde 5,1 ile 2011'den beri en yüksek seviyesinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere'de yıllık enflasyon, yüzde 5,1 ile 2011'den beri en yüksek seviyesinde

İngiltere'de yıllık enflasyon, yüzde 5,1 ile 2011'den beri en yüksek seviyesinde
AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

İngiltere'de ekim ayında yüzde 4,2 olan yıllık enflasyon, petrol ve giyim fiyatlarında keskin artışının etkisiyle kasımda yüzde 5,1'e yükseldi.

İngiltere'de ekim ayında yüzde 4,2 olan yıllık enflasyon, petrol ve giyim fiyatlarında keskin artışının etkisiyle kasımda yüzde 5,1'e yükseldi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), fiyat artışlarına ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 yükselerek Eylül 2011'den beri en yüksek seviyesine çıktı. Eylülde yıllık artışı yüzde 4,2 olan TÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi ekimde yüzde 4,7 yükselmesi yönündeydi.

ONS, başta petrol ve giyim ürünleri olmak üzere çeşitli tüketim malları ve hizmetlerinden gelen fiyat baskısının enflasyondaki artışa katkıda bulunduğunu belirtti.

Enflasyonun yüksek enerji fiyatları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedarik darboğazları nedeniyle bu yıl küresel olarak yükselmesi dikkati çekerken, İngiltere'de Brexit sonrası ticaret ve kalifiye işçi ihtiyacı için göç sorunları da enflasyona katkıda bulunuyor.

Yıllık enflasyonun yüzde 5'in üzerine çıkması, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) yükselen enflasyonu frenlemek için politika faizini artırabileceğine ilişkin beklentileri de artırdı.

Ekonomistlerin çoğunluğu ise yüksek enflasyona rağmen hızla artan Omicron varyantı vakalarının ekonomik büyüme üzerindeki potansiyel etkisi nedeniyle BoE'nin yarınki toplantıda faizleri değiştirmeyeceğini tahmin ediyor.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

Nazik Sancar cinayetinde kahreden detay! Eşini 'Çocuk olmuyor' tartışmasında öldürmüş

 İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

İngiltere'de Omicron varyantı ile enfekte ilk hasta hayatını kaybetti

AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title