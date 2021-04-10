İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı
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İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı

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İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı

İngiltere'de 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı.

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İngiltere'de 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı.

İngiltere'de dün Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu. Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat ettiği ifade edilen Prens Philip için bugün yerel saatle 12.00'de başlayan 41 pare top atışı yapıldı. Londra Kulesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Prens Philip'i anmak için yapılan top atışının Londra Kulesi'nden başladığı belirtilerek,  "Birleşik Krallık'taki diğer selamlama bataryalarıyla birlikte dakikada bir tur olmak üzere toplam 41 top ateşleniyor" ifadelerine yer verildi.


İngiltere'de Prens Philip için 41 pare top atışı yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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