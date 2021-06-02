İngiltere'deki Hyde Park'ta palalı saldırı! Çığlıklar yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hyde Park'ta bir adam, parktaki kalabalığın gözleri önünde palalı saldırganların hedefi oldu. Saldırganlar tarafından uzun süre darbedilen adam, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Parkta oturdukları sırada saldırıya tanık olanların korkuyla birlikte attıkları çığlıklar yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.
Londra kent merkezinde bulunan Hyde Park'ta kaydedilen görüntülerde, bir adamın palalı saldırganlar tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.
KAÇTI AMA ELLERİNDEN KURTULAMADI
Uzun süre darbedilen adamın ilk önce saldırganlardan kaçtığı, sonra yakalanarak uzun bir süre dövüldüğü görüntüler kameralara yansıdı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Pala darbeleriyle yaralanan adamın hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.