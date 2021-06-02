İngiltere'deki Hyde Park'ta palalı saldırı! Çığlıklar yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Hyde Park'ta bir adam, parktaki kalabalığın gözleri önünde palalı saldırganların hedefi oldu. Saldırganlar tarafından uzun süre darbedilen adam, yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Parkta oturdukları sırada saldırıya tanık olanların korkuyla birlikte attıkları çığlıklar yaşanan dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.