İngiltere'de mutasyon kabusu bitmiyor! 2 yeni tür daha ortaya çıktı

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İngiltere koronavirüs salgınında mutasyon kabusu yaşamaya devam ediyor. Mutasyonun ortaya çıktığı ilk ülke olan İngiltere'nin Bristol ve Liverpool şehirlerinde iki yeni mutasyon türü keşfedildi. Uzmanlar yeni türlerin Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarıyla benzerlik gösterdiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden İngiltere'de mutasyon krizi bitmiyor. Ülkede geliştirilen AstraZeneca aşısının korona mutasyonlarına karşı etkisiz olduğunun ortaya çıkmasının ardından çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

Hükümete salgınla ilgili danışmanlık veren bilim kurulu, ülkede endişe verici olarak nitelendirilen iki yeni koronavirüs mutasyonu tespit edildiğini duyurdu. İki türün de Güney Afrika ve Brezilya'da görülen mutasyonlarla benzerlik gösterdiği belirtildi.

ENDİŞE VERİCİ VE İNCELEME ALTINDA

Mutasyonlardan ilki Bristol şehrinde görülürken, 'Yeni Ortaya Çıkan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Kurulu' tarafından 'endişe verici mutasyon' olarak nitelendi. İkinci mutasyon ilk kez Liverpool'da ortaya çıkarken, 'inceleme altındaki mutasyon' olarak sınıflandırıldı.

76 VAKA GÖRÜLDÜ

Reuters'ın haberine göre yeni türlerin E484K mutasyonuna sahip olduğu, bunun Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarındaki spike proteinleriyle aynı değişimleri gösterdiği ifade edildi.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, yeni mutasyon türlerinin şimdiye dek 76 vakaya neden olduğunu, halihazırdaki aşıların bunlara karşı etkili olmasını umduklarını vurguladı.