İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi
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İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi

14.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:39
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacak şekilde mutasyona uğradığı tespit edilirken, artan vakalar karşısında başkent Londra'da en sıkı önlemlerinin uygulanacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, geçen hafta piyasaya sürülen aşının faydalarının görülmesinin zaman alacağını ve sebat edilmesi gerektiğini söyledi.

Londra'nın yanı sıra İngiltere'nin doğusu ve güneydoğusunda vaka sayısında "keskin" bir artış olduğunu kaydeden Hancock, virüsün mutasyona uğradığını ve bu yeni türle 1000'den fazla kişinin enfekte olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Bu türle beraber vaka sayısının hızla arttığını ve Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini aktaran Hancock, bu türün diğer türlerden daha ciddi hastalığa yol açma ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

YENİ TÜRÜN NE KADAR ETKİLİ OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Londra ile Essex ve Hertfordshire'ın bazı bölgelerinin çarşamba günü 00.01'den itibaren en sıkı önlemlerin yer aldığı 3. kademeye geçeceğini açıklayan Hancock, bu yerlerde görülen artışta yeni türün ne kadar etkili olduğunu henüz bilmediklerini ifade etti.

Virüsün sadece gençler değil 60 yaş üstündekiler arasında da yayıldığına dikkati çeken Hancock, "Gidişatı değiştirmek için şimdi harekete geçmeliyiz çünkü boşa harcayacak bir an yok." dedi.

ÜLKEDE SIKI TEDBİRLER GERİ GELDİ

  • 3. aşama kısıtlamalar kapsamında, kafeler ve restoranların sadece paket servisi yapmasına izin verilecek, barlar kapatılacak.
  • İnsanlar birlikte yaşamadıkları kişilerle kapalı mekanlarda ve evlerin bahçelerinde görüşemeyecek.
  • Futbol stadyumları taraftarlara kapatılacak, kapalı spor salonları hizmet veremeyecek.
  • Tiyatrolar da kapılarını bir kez daha kapatmak zorunda kalacak.

ULUSAL KARANTİNA 2 ARALIK'TA BİTİRİLMİŞTİ

64 bin 170 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 5 Kasım-2 Aralık'ta ulusal çapta karantina uygulanmıştı. Karantinanın bitmesiyle bahar aylarına kadar süreceği belirtilen aşamalı önlem planı hayata geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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