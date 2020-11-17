İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor
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İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor

17.11.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.11.2020 19:06
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de sürpriz bir buluşa imza atıldı. Nottingham Trent Üniversitesi'nde görevli bir bilim insanı, koronavirüsü yüzde 90 öldüren maske geliştirdi.

İngiltere'nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mirror'ın haberine göre; yeni antiviral yüz maskesi, Nottingham Trent Üniversitesinde görevli bir bilim insanı tarafından hazırlandı. Maskenin nano-bakır antiviral bir katman dahil 5 katlı olduğuna dikkat çekilerek standart maskelerin üç katlı olduğu belirtildi.

KORONAVİRÜS VE GRİP VİRÜSLERİNİ YÜZDE 90'INDAN FAZLASINI ÖLDÜRÜYOR

Kullanılan nano-bakır materyalin partiküllerle temas ettiğinde virüsün ölmesini sağlayan ve çoğalmasını engelleyen iyonlara sahip olduğu ifade edildi. Deneylerde maskenin 7 saatten uzun süre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip virüslerinin yüzde 90'ından fazlasını öldürebildiği, yüzde 99,98 oranında filtreleme özelliğine sahip olduğu gözlendi.

İngiltere'de koronavirüsü etkisiz hale getiren maske geliştirildi

TEMAS HALİNDE VİRÜSLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİYOR

Maskeyi tasarlayan bilim insanı Dr. Gareth Cave, "Maskenin temas halinde virüsleri etkisiz hale getirdiği kanıtlandı. Antiviral katman ve filtre katmanları virüsü yok ediyor" ifadelerini kullandı.

Maskenin aralık ayında satışa sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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