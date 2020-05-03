İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine başlanıyor

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülkelerden olan İngiltere'de, Kovid-19 hastalarını ve salgını takip etmek amacı ile korona takip uygulamasının denemesine başlanıyor.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek amacı ile korona takip uygulamasının denemesine başlanıyor.

GELECEK HAFTA DENEMELERE BAŞLANIYOR

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere'de salgına karşı yeni bir önlemin hayata geçirilmesi planlanıyor. Kabine Bakanı Michael Gove, bugün yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını geliştirdikleri telefon uygulaması ile takip edeceklerini ifade ederken, takip uygulamasının gelecek hafta Wight Adası'nda denemeye başlayacaklarını duyurdu.

PİLOT BÖLGE OLARAK WİGHT ADASI SEÇİLDİ

Gove, "Bu hafta takip sistemini pilot olarak Wight Adası'nda deneyeceğiz. Ardından önümüzdeki aylarda ise sistemi ülke geneline yaymayı planlıyoruz" ifadelerini kullanırken, bu sistem ile pozitif olan vakalar ile temas eden kişilerin takip edilmesinin kolaylaşacağının altını çizdi.

"İKİNCİ BİR KORONA DALGASININ ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Bakan Gove, sistem sayesinde koronavirüs tedbirlerini gevşetmeyi planladıklarını aktarırken, ikinci bir salgın dalgasının da önüne geçmek istediklerini ifade etti. Gove, gelecek hafta Wight Adası'nda yaşayan vatandaşlara takip sistemi uygulamasını akıllı telefonlarına indirmeleri çağrısında bulunacaklarını ifade etti.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 315 artarak 28 bin 446'ya, toplam vaka sayısı ise 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a yükseldi.

Kabine Bakanı Michael Gove

Kaynak: İHA