İngiltere'de İşçi Partisi May'in İstifasını İstedi (2)

İngiltere'de iktidar ile mücadele halinde olan İşçi Partisi, düzenledikleri "Muhafazakarlar Dışarı" yürüyüşünde, muhafazakar kanadın İşçi Partisi karşısında aldığı zafere rağmen, Başbakan Theresa May'in istifasını istedi.



Özellikle Theresa May'in kemer sıkma politikasını eleştiren öfkeli protestocular, Partland Meydanı'nda buluşarak ellerindeki 'Muhafazakarlar Dışarı" ve "Azla Yetinme Öldürür" yazan dövizlerle Parlamento'ya yürüdüler.



The Sun, Daily Mail ve Daily Express gibi tabloid gazetelerine meydan okuyan protestocular, halkın gücünü göstermek için 'biri on yapın ve gücümüzü tam gösterelim' çağrısında bulundular.



Protestocular Westminster Meydanına geldiklerinde, iki kadın sanatçı Teresa May için besteledikleri yalancı şarkısını söylediler.



Organizatörlerin iddasına göre, protesto meydanı olarak da bilinen, Westminster Meydanı'nda 100 bin protestocunun katılımıyla bir rekor kırılmış.



Muhafazakarlara karşı girdiği seçim yarışını 55 koltukla kaybeden Jeremy Cobyn ise, seçimi kazandığını iddia ederek başbakanlık koltuğuna oturması için izin verilmesini talep ediyor.



Görüntü Döküm



----------------------



Jeremy Corbyn'in konuşması



Yürüyüşten görüntüler - Londra