İngiltere'de halk Prens Philip'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplandı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından halk Prens'i anmak için Buckingham Sarayı önünde toplandı. Kraliyet ailesinin saray önlerine çiçek bırakılmaması çağrısına rağmen halk Buckingham Sarayı önüne çiçek bırakmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar