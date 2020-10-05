İngiltere'de Covid-19 salgını sinema salonlarını kapattırıyor

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında mali sıkıntı çeken ve sinema salonlarını kapatma kararı alan firmalar, binlerce kişiyi işten çıkaracak.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında mali sıkıntı çeken ve sinema salonlarını kapatma kararı alan firmalar, binlerce kişiyi işten çıkaracak.

İngiltere'de yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar sinema sektörüne de yansırken, bugün ülkenin en büyük iki sinema salonu zinciri artan vak'aların ardından birçok salonun kapatılacağını duyurdu. İngiltere ve İrlanda'da 120 sinema salonu işleten Odeon, satış noktalarının 4'te birinin Cuma gününden itibaren kapatılacağını ve sadece hafta sonu açılacak bir modele geçeceğini belirtti. Odeon sinemaları tarafından yapılan açıklamada, "Büyük gişe rekorları kıran filmler geri döndüğünde tam zamanlı olarak yeniden açılmayı umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere ve ABD'de korona virüs salgını nedeniyle sinema salonlarını kapatmaya hazırlandığını duyuran Cineworld tarafından ise 6 bini İngiltere'de olmak üzere toplam 45 bin kişinin işsiz kalacağı açıklandı. Cineworld 8 Ekim Perşembe gününden itibaren ABD'de 536, İngiltere'de ise 127 salonun geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Cineworld CEO'su Mooky Greidinger, "Bu hafife aldığımız bir karar değil. Güvenli ve sürdürülebilir yeniden açılışları desteklemek için elimizden gelen her şeyi yaptık" diyerek İngiltere ve ABD'deki salonların geçici olarak kapatılmasının "alternatifi" olmadığını vurguladı.

(Aylin Karadeniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı