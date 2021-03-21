İngiltere'de binlerce kişiden suç ve ceza yasa tasarısı protestosu
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İngiltere'de binlerce kişiden suç ve ceza yasa tasarısı protestosu

21.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 23:08

İngiltere'de Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı Bristol'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

İngiltere'de Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısı Bristol'de binlerce kişi tarafından protesto edildi.

İngiltere'de protestoların denetimini değiştirecek olan yeni Polis, Suç ve Ceza Yasa Tasarısını protesto etmek için binlerce kişi Bristol şehrindeki College Green meydanında toplandı. Bristol'daki göstericiler, "İngiltere polis devletine hayır!", "Protesto özgürlüğü demokrasinin temelidir" ve "Yasayı durdur!" yazılı pankartlar ve sloganlar eşliğinde yürüdü.

Protesto edilen yeni yasa tasarısı ile İngiltere'de düzenlenecek protestolara önceden izin verilmesi ve izinsiz bir protestonun yapılması halinde protestocular 2 bin 500 sterlin para cezasına çarptırılacak.

Hali hazırda polisin bir protestoya kısıtlama koymadan önce "ciddi kamu kargaşası, mülke hasar veya toplum yaşamında ciddi aksamalar" ile sonuçlanabileceğini göstermek zorunda iken yeni tasarı ile İngiltere'de protestolar daha kolay engellenecek.

Bristol'den sorumlu olan Avon ve Somerset polisi, protestoya katılmayı düşünen kişilere yönelik dün bir uyarı yayınladı. Polisin yayınladığı uyarıda, Bristol'de düzenlenecek protestonun organizatörlerinin tespit edilmeye çalışıldığı ve Covid-19 kurallarının bu toplantılara izin vermediği ifade edildi.

Avon ve Somerset polisi ayrıca, "Yönetmelikleri uygulamak zorunda kalmak istemiyoruz, ancak memurlar, halk sağlığını korumak için gerekli olduğunda yaptırımı gerçekleştireceklerdir" ifadelerine yer verdi.

(Aylin Karadeniz/İHA)

İngiltere'de binlerce kişiden suç ve ceza yasa tasarısı protestosu
İngiltere'de binlerce kişiden suç ve ceza yasa tasarısı protestosu
İngiltere'de binlerce kişiden suç ve ceza yasa tasarısı protestosu
İngiltere'de binlerce kişiden suç ve ceza yasa tasarısı protestosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYLİN KARADENİZ

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