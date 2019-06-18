İngiltere'de başbakanlık yarışında ikinci turu Boris Johnson açık farkla kazandı
İngiltere Başbakanı Theresa May’in görevi bırakmasının ardından başbakanlık yarışı sürüyor. Muhafazakar Parti liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından Dışişleri Eski Bakanı Boris Johnson yarışının ikinci turunda da açık ara en çok oyu alan isim oldu.
İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevi bırakmasının ardından başbakanlık yarışı sürüyor. Muhafazakar Parti liderliğinin ve başbakanlığın en güçlü adaylarından Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson yarışın ikinci turunda da açık ara en çok oyu alan isim oldu. Johnson 126 oy alırken en yakın rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 oyda kaldı.
Diğer adaylardan Çevre Bakanı Michael Gove ise oylamada 41 oy aldı. Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart 37 oyla dördüncü sırada yer alırken İçişleri Bakanı Sajid Javid 33'te kaldı. Eski Brexit Bakanı Dominic Raab ise ikinci turda gerekli en az 33 oya ulaşamadığı için elendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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