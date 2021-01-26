İngiltere'de 15 yaşındaki Keon Lincoln bir grubun bıçaklı ve silahlı saldırısında öldürüldü
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BBC

İngiltere'de 15 yaşındaki Keon Lincoln bir grubun bıçaklı ve silahlı saldırısında öldürüldü

26.01.2021 02:12 | Son Güncelleme: 26.01.2021 02:16
İngiltere'de 15 yaşındaki Keon Lincoln bir grubun bıçaklı ve silahlı saldırısında öldürüldü

İngiltere'nin Birmingham şehrinde 15 yaşındaki siyah bir çocuk, bir grup gencin düzenlediği silahlı ve bıçaklı saldırıda öldürüldü.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde 15 yaşındaki siyah bir çocuk, bir grup gencin düzenlediği silahlı ve bıçaklı saldırıda öldürüldü.

Olay Perşembe günü yaşandı. Keon Lincoln, öğleden sonra evinin yakınlarında, yaşları 14 ila 16 arasında değişen bir grup gencin saldırısına uğradı. Keon, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Keon'un annesi Sharmaine Lincoln, Pazartesi günü olayla ilgili yetkililere çağrıda bulunup "Neden öldürüldüğünü anlamamıza yardım edin" dedi.

Keon'un öldürülmesiyle bağlantılı oldukları şüphesiyle haftasonu, biri 14 yaşında, ikisi 15 ve 16 yaşlarında üç çocuğu gözaltına aldı. Cuma günü de 14 yaşlarında iki çocuk gözaltına alındı, biri serbest bırakıldı. Serbest bırakılan çocuğun hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Otopside, Keon Lincoln'un önce silahla vurulduğu daha sonra bıçakla öldürüldüğü tespit edildi.

Gazetecilere konuşan anne Sharmaine Lincoln saldırı gününü gözyaşları içinde anlattı: "Silah sesleri duydum. İlk tepkim 'Oğlum nerede' diye sormak oldu. Birkaç dakika geçti, sonra yolda birinin bulunduğunu duyduk, benim oğlumdu."





West Midlands Polis Teşkilatı'ndan Başkomiser Alastaier Orencas, Keon'un öldürülmesiyle ilgili "Polis teşkilatındaki 24 yılım boyunca tanıklık ettiğim en büyük, anlamsız şiddet olayı. Şiddetin seviyesi aileyi şoke etti (…) Hala aklımdan çıkaramadığım, kesinlikle çok anlamsız, gereksiz bir saldırı" dedi.

Orencas, halkın olayla ilgili yeterli bilgi vermemesinden de şikayetçi oldu ve "Güpegündüz birkaç saldırganın olduğu bir olay. Soruşturmaya yardımcı olacak herhangi bir bilgi olmadığına inanmakta güçlük çekiyorum" diye konuştu.

Anne Lincoln, oğlunun eğlenceli, sevgi dolu olduğunu, kahkahalarının evde yankılandığını söyledi ve cinayetin neden işlendiğine anlam veremediğini ifade etti:

"Hiç anlam veremiyorum. Keon gibi birine neden zarar vermek istediler, neden canına bu kadar vahşice kıydılar."

BBC
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