İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Euro 2020'nin Yarı Final maçı olan İngiltere- Danimarka mücadelesi bu akşam seyirciyle buluşuyor. Heyecanlı mücadelenin yaşanacağı maç, İtalya'nın rakibini belirleyecek. Herkesin gözü İngiltere- Danimarka maçında yaşanacak kritik kapışmanın sonucunda. Peki, EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Danimarka maçı canlı izle!

Heyecan dolu bir mücadele izleyeceğimiz Euro 2020'nin Yarı Final maçı olan İngiltere- Danimarka şu anda başlamış bulunuyor. Kritik mücadelenin yaşanacağı maçta, İtalya'nın rakibini belirleyecek. Herkesin gözü İngiltere- Danimarka maçında yaşanacak olan mücadelenin sonucunda. Bugünün en çok merak edilen konularından biri İngiltere- Danimarka maçı oldu. Peki, EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere Danimarka maçı canlı izle! Detaylar haberimizde…

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği İngiltere Danimarka UEFA EURO 2020 Yarı Final mücadelesi Wembley Stadı'nda oynanacak dev mücadelede saat 22:00'den itibaren TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE DANİMARKA MUHTEMEL 11'LER!

İngiltere ile Danimarka arasındaki mücadelede daha önce grup maçlarında kalp krizi geçiren ve kalbine pil takılan Christian Eriksen'in dışında eksik isim görülmüyor.

Danimarka:

Schmeichel,

Christensen,

Kjaer,

Vestergaard,

Stryger,

Hojbjerg,

Delaney,

Maehle,

Braithwaite,

Dolberg,

Damsgaard

İngiltere: