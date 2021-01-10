İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı
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İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

10.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:56
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü (Covid-19) hızlı tespit eden testlerin tanıtımını yaptı.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü (Covid-19)  hızlı tespit eden testlerin tanıtımını yaptı.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım İdaresi, koronavirüsü 10 ile 30 dakika arasında tespit eden testlerin tanıtımını yaptı. Kişilerin kendi kendilerine de yapabileceği belirtilen testi ilk deneyen Sağlık Bakanı Matt Hancock oldu. SureScreen firması tarafından üretilen hızlı koronavirüs testleri, vücudun koronavirüse verdiği yanıtı veya virüs antijeninin kendisini tespit ediyor. 10 ile 30 dakika içinde 'evet/ hayır' sonucu veren testler, gelecek 3 ay içerisinde 2 milyon adet üretilecek. 


İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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