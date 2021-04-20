Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu

Ukrayna ile Rusya arasındaki Donbas gerilimi devam ediyor. İki ülke de sınıra asker yığarken, İngiliz medyası uydu görüntüleriyle Rusya'nın olası savaş planını ifşa etti. Buna göre on binlerce askerini savaşa hazırlayan Rusya, olası bir savaş durumunda ilk olarak Ukrayna'nın su tedarik tesislerini vuracak.

İngiliz Daily Mail'in askeri kaynaklara dayandırılan haberlere göre, ABD ve NATO'dan gelen 'Tansiyonu düşür, sınırdaki askeri yığınağını azalt' çağrılarına kulağını tıkayan Rusya'nın savaş planı ifşa oldu. Kırım'da 40 bin, Ukrayna sınırında da 40 bin olmak üzere 80 bin askerine 'savaşa hazır ol' emri veren Rusya'nın ilk hedefi de belli oldu. Olası bir çatışmada Rusya'nın ilk amacı Ukrayna'nın su tedarik tesisleri olacak.

KIRIM'A 150 BİN ASKER KONUŞLANDIRILDI

Bir başka İngiliz gazete Mirror ise Rusya'nın krizin bir diğer üssü konumunda olan Kırım'a 150 bin asker konuşlandırıldığını okurları ile paylaştı. Karadeniz'de dört Rus Ropucha sınıfı geminin 15'ten fazla diğer savaş gemisine katıldığının hatırlatıldığı haberde bu adım 'bir saldırı hazırlığı' olarak nitelendirildi.The Mirror'a konuşan askeri analist Bruce Jones, Ropuchas gibi amfibi saldırı gemilerinin diğer askeri araçlara katılmasının 'son derece nadir' olduğunum altını çizdi.Aynı gazeteye konuşan üst düzey bir Ukraynalı askeri kaynak bölgedeki son gelişmeler hakkında şu ifadeleri kullandı;"Rus senaryolarından birisinin, Kırım'a su sağlayan, güney Ukrayna'daki su tedarik tesislerini ele geçirmek olduğunu biliyoruz."

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bölgenin uydudan çekilen görüntüleri Rusya'nın askeri yığınağının boyutlarını da gözler önüne serdi. Kırım'ın güney kıyısındaki Kachyk Gölü'nün yanında bulunan kampın görüntüleri PlanetLabs uyduları tarafından görüntülendi.13 Nisan'da çekilen görüntüler ile Rusya'nın bölgedeki askeri üslerini büyüttüğü ortaya çıktı. Rusya bölgeye feribotla, trenle ve kamyonlarla getirdiği araçları barındırması için kurulduğu belirtiliyor. Kachyk Gölü kıyılarında, ana kampın yaklaşık 2 kilometre batısında ikinci bir alt kampın varlığı da uydu görüntüleri ile ortaya çıktı.