İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden göle girdi - Haberler
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İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden göle girdi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'de 1864'ten bu yana her Noel'de yapılan geleneksel yüzme yarışı için Londra'daki Hyde Park'ta bulunan Serpentine Gölü'ne gelenler, soğuğa aldırış etmeden suya girdi.

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İngiltere'de 1864'ten bu yana her Noel'de yapılan geleneksel yüzme yarışı için Londra'daki Hyde Park'ta bulunan Serpentine Gölü'ne gelenler, soğuğa aldırış etmeden suya girdi.

Londralılar, geleneksel Peter Pan Yüzme Yarışı için Hyde Park'ta bulunan Serpentine Gölü'nün kıyısında bir araya geldi.

Birçok izleyicinin de bu anı kaçırmamak için sabahın erken saatlerinde Serpentine Gölü'nün kıyısına geldiği görüldü.

Geleneksel Peter Pan Yüzme Yarışı, Serpentine Yüzme Kulübü tarafından Hyde Park'taki Serpentine Gölü'nün 91 metre uzunluğundaki güney kıyısında, 1864'ten bu yana her yıl 25 Aralık'ta düzenleniyor.

İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden göle girdi

İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden göle girdi

İngilizler, Noel için soğuğa aldırış etmeden göle girdi

AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri

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