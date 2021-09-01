İngilizler, Kabil'i kana bulayan saldırıları önceden biliyorlarmış! Mail attıkları insanları göz göre ölüme yollamışlar
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İngilizler, Kabil'i kana bulayan saldırıları önceden biliyorlarmış! Mail attıkları insanları göz göre ölüme yollamışlar

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Kabil'de geçtiğimiz hafta DEAŞ-Horasan'ın üstlendiği 6 ayrı bombalı saldırı gerçekleşti. 170 kişinin öldüğü saldırıların büyük bölümü havalimanının çevresinde gerçekleşti. İngiliz elçiliğinin saldırı tehdidini bilmesine rağmen ülkeden kaçmaya çalışan vatandaşları mail atarak bombaların patlayacağı noktalara yönlendirdiği anlaşıldı. Saldırıdan kıl payı kurtulan bir Afgan, "Onların dediğini yapsaydım şimdi hayatta değildim" dedi.

Geçen hafta Afganistan'ın Kabil Havaalanı'nda meydana gelen ve 170 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamayı DEAŞ'ın Afganistan yapılanması DEAŞ-Horasan üstlenmişti. BBC'de yer alan bir rapora göre başkentteki İngiliz elçiliği ülkeden kaçmaya çalışan Afgan vatandaşlarını havaalanının Abbey kapısına yönlendirdi.

MAİL ATARAK YÖNLENDİRMİŞLER

BBC'nin Newsnight programında yayınlanan e-postalarda İngiliz elçiliğinin insanlara "Baron Hotel yakınındaki Abbey kapısını kullanın" talimatı verdiği görülüyor.

"ONLARIN DEDİĞİNİ YAPSAM ŞİMDİ HAYATTA DEĞİLDİM"

Bir başka e-postada ise güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan eski bir Afgan tercümanın yetkililere "Burası doğru adres mi?" diye sorduğu görülüyor. "Onların dediğini yapsaydım şimdi hayatta değildim" diyen eski tercüman durumun kötüleştiğini hissederek söylenen yere gitmediğini açıkladı. Eski tercümanın dikkat çeken sözleri durumun vahametini ortaya koyar nitelikte: "Oraya gitmek çılgınlık olurdu. Bizi kurtaran yine kendi öngörülerimiz oldu."

"MAİLİN NASIL GÖNDERİLDİĞİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Öte yandan Birleşik Krallık Dış İlişkiler Ofisi'nden patlamanın bir gün öncesinde gönderilmiş talimatta Afganistan'daki güvenlik durumunun 'belirsiz' olduğu notu geçilmişti. Notta "Hali hazırda devam eden ve yüksek bir terör saldırısı ihtimali var." denilmişti.

İngiltere Hükümet Sözcüsü ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "Artan terör tehdidi tespit edilir edilmez seyahat tavsiyesini değiştirdik ve tüm çağrı görevlilerinin bu tavsiyeyi iletmesini sağladık ve kalabalığa dağılmalarını tavsiye ettiğimiz yerde açıkça belirttik. Bu tavsiyeye karşı bir e-postanın nasıl gönderilmiş olabileceğini araştırıyoruz." ifadelerine yer verdi.

İngilizler, Kabil'i kana bulayan saldırıları önceden biliyorlarmış! Mail attıkları insanları göz göre ölüme yollamışlar
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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