İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu

21.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:57
İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.

İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yaptı.

Sainsbury's'den yapılan açıklamada, Avrupa'dan sevkiyatın aksaması nedeniyle yerel piyasaya yöneldikleri ve Avrupa dışından alternatif aradıkları belirtildi.

Durumunun değişmemesi halinde bazı ürünlerin bitebileceği uyarısı yapılan açıklamada, bunlar marul, karnabahar, brokoli ve turunçgiller olarak sıralandı.

Açıklamada ayrıca İngiliz ve Fransız hükümetlerine, limanlardaki ürünlerin ve diğer gıdaların derhal geçişine öncelik veren karşılıklı bir çözüme varmaları çağrısında bulunuldu.

Fransa, yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını 48 saatliğine kapatma kararı almış, bunun üzerine Dover Limanı'nda tır kuyrukları oluşmaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Seda Bakan Uğur Yücel Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Adem Büyük Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İngiltere Araştırma Gaziantep Teknik Direktör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bazı ürünlerin bitebileceği uyarısında bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:00:19. #1.14#
title