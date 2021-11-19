İngiliz şarkıcı Ed Sheeran Pokemon Go'ya geliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiliz şarkıcı Ed Sheeran Pokemon Go'ya geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
İngiliz şarkıcı Ed Sheeran Pokemon Go'ya geliyor

Pokemon Go ve Ed Sheeran iş birliğinin Kasım ayında gerçekleşeceği paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Pokemon Go oyunu ile insanlar telefonlarına gömülüp gerçek dünyada sokak sokak Pokemonlar aramaktaydı. Pokemon Go son yıllarda etkileşimi düşmesi üzerine oyunu tekrardan canlandırabilmek adına yeni etkinlikler oluşturmaya başlandı.

Pokemon'un 25. Yılını kutlamak için 2021'in ilk çeyreğinde Oreo'lu özel kurabiyeler yapmak adına ünlü ABD'li repçi Post Malone ile iş birliği içerisinde içerisinde bulunmuştu.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Şimdi ise İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ile anlaşan Pokemon, sanatçının etkinliğinde yeni albümünün özel bir performansını, oyun içi öğeler ve belirli Pokemonların bulunduğu bir konser düzenleyeceği açıklandı.

22-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ed Sheeren, Pokemon Go etkinliğinde Bad Habits, Overpass Graffiti, Thinking Out Loud, First Time ve Shivers gibi parçalarını etkinlik sırasında söyleyecek.

?? https://t.co/2MHwtZ4S4r

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) November 16, 2021

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title