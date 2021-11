İngiliz şarkıcı Ed Sheeran Pokemon Go'ya geliyor

Geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Pokemon Go oyunu ile insanlar telefonlarına gömülüp gerçek dünyada sokak sokak Pokemonlar aramaktaydı. Pokemon Go son yıllarda etkileşimi düşmesi üzerine oyunu tekrardan canlandırabilmek adına yeni etkinlikler oluşturmaya başlandı.

Pokemon'un 25. Yılını kutlamak için 2021'in ilk çeyreğinde Oreo'lu özel kurabiyeler yapmak adına ünlü ABD'li repçi Post Malone ile iş birliği içerisinde içerisinde bulunmuştu.

Şimdi ise İngiliz şarkıcı Ed Sheeran ile anlaşan Pokemon, sanatçının etkinliğinde yeni albümünün özel bir performansını, oyun içi öğeler ve belirli Pokemonların bulunduğu bir konser düzenleyeceği açıklandı.

22-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek olan Ed Sheeren, Pokemon Go etkinliğinde Bad Habits, Overpass Graffiti, Thinking Out Loud, First Time ve Shivers gibi parçalarını etkinlik sırasında söyleyecek.