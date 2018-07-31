İngiliz Oyuncunun Gelinliği Türk Tasarımcıdan
Dünyaevine giren ünlü İngiliz oyuncu Bhavna Limbachia'nın gelinliği, İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın imzasını taşıdı.
Dünyaevine giren ünlü İngiliz oyuncu Bhavna Limbachia'nın gelinliği, İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal'ın imzasını taşıdı.
Kartal'ın özel olarak hazırladığı Fransız dantelli gelinlik, düğünde adeta göz doldurdu. Balık kesim modele sahip olan gelinliğe işlenen taşlar ise gece boyunca Limbachia'nın üzerinde parıldadı.
Ünlü oyuncu sosyal medyasında Zeynep Kartal'a Türkçe olarak "teşekkür ederim" mesajı da yolladı.
(Fotoğraflı) - Londra