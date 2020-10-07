İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı

07.10.2020 19:10 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:41

Ünlü oyuncu Eva Price, bir arabanın içinde cinsel ilişkiye giren çifti izleyip Instagram'dan açtığı canlı yayında maç anlatır gibi o anları anlattı. Price, takipçilerine, "Böyle bir şey sadece benim başıma gelir. Biraz utandım ama sizinle bunu paylaşmak zorundayım" dedi.

37 yaşındaki İngiliz dizi oyuncusu Eva Price, salı günü bir arkadaşı ile buluşmak için randevulaştı. Randevu yerine erken gelen Price, arabasını ormanlık alanda bulunan yolun kenarına park etti. Önünde duran aracın salladığını fark eden Price, otomobilin içinde bulunan çiftin ilişkiye girdiğini gördü.

Ünlü oyuncu Price, Instagramda canlı yayını açarak takipçilerine, "Böyle bir şey sadece benim başıma gelir. Biraz utandım ama sizinle bunu paylaşmak zorundayım. Arkadaşımla buluşmak için yola çıktım, yemek yemek için aracımı park ettim ama şu an bir çift, önümdeki arabada ilişkiye giriyor" ifadelerini kullandı.

MAÇ ANLATIR GİBİ ANLATTI

Canlı yayında çiftin cinsel ilişkisini maç anlatır gibi anlatan Eva Price, takipçilerinin attığı mesajlardan en beğendiğinin, ''Neden onlara katılmadın'' olduğunu söyledi.

HEM YEMEK YEDİ HEM DE ÇİFTİ İZLEDİ

Eva Price, çift ilişkilerini bitirene kadar hem yemeğini yedi hem de çifti izledi. Eva, çiftin arabalarının çok dar olduğu için muhtemelen kafalarında yaralar oluştuğunu da söyledi.

EVA PRICE KİMDİR?

Daha önce "Coronation Street" dizinde boy gösteren Eva Price'ın şu an oynadığı "Viewpoint" dizisinin ekibinde bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu dizinin çekimlerine ara verilmişti.

İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı
Haber Yorumları (1)
EVA KARDAŞYAN: EEEE. Utandım diyor bi de. Sanki kendisi çok farklı. hahaha
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Özgü Namal Fatma Girik Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Gökhan Gönül Roland Garros Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ekim Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 19:52:37. #1.14#
title