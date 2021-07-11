İngiliz iş adamı Richard Branson, şirketinin geliştirdiği araçla uzaya seyahat etti

İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.